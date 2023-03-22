На Украине захотели запретить редис «Азовсталь»

В Раде захотели запретить редис «Азовсталь» и пиво «Герои не умирают»

В Верховную Раду Украины внесли законопроект о запрете использования патриотической тематики в торговле, передает Telegram-канал VESTI.

Под запрет рискуют попасть семена редиса «Азовсталь», пиво «Герои не умирают» и комбуча «Героическая буча».

Документ под номером 9128 выдвинули депутаты от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Николай Княжицкий и другие.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что не верит в существование «хороших русских», но считает полезными для Украины тех, кто осуждает действия Москвы.