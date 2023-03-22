Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:05, 22 марта 2023Бывший СССР

На Украине захотели запретить редис «Азовсталь»

В Раде захотели запретить редис «Азовсталь» и пиво «Герои не умирают»

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

В Верховную Раду Украины внесли законопроект о запрете использования патриотической тематики в торговле, передает Telegram-канал VESTI.

Под запрет рискуют попасть семена редиса «Азовсталь», пиво «Герои не умирают» и комбуча «Героическая буча».

Документ под номером 9128 выдвинули депутаты от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Николай Княжицкий и другие.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что не верит в существование «хороших русских», но считает полезными для Украины тех, кто осуждает действия Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Лавров предрек эскалацию конфликта на Украине из-за снарядов с обедненным ураном
В грузинском парламенте подрались депутаты
Названы простые правила для предотвращения деменции
На российском заводе начали собирать китайские грузовики
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
Эд Ширан рассказал о намерении выпустить посмертный альбом
Заключенные расковыряли стену камеры зубной щеткой и сбежали в блинную
Российская армия поразила ангары с вооружением ВСУ на аэродроме Школьный
ВСУ обстреляли приграничное российское село
Названы города России с наибольшим ростом цен на «вторичку»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.