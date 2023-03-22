Министр культуры Украины рассказал о полезных россиянах

Министр культуры Украины Ткаченко заявил, что не верит в существование «хороших русских»

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что не верит в существование «хороших русских», но считает полезными для Украины тех, кто осуждает действия Москвы. Слова министра передает «РБК-Украина».

Ткаченко считает, что западные страны не должны финансировать российские СМИ из-за того, что в них работают граждане России. Однако их можно «использовать с точки зрения борьбы против российского агрессора».

Также министр рассказал, что даже среди оппозиционных российских журналистов есть люди, которые будут нести «российские нарративы» и высказываться о том, что не все русские плохие.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о причинах начала специальной военной операции. Он заявил, что европейские страны «подпитываются пещерной русофобией» и желают создать из Украины «анти-Россию».

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил украинскую русофобию поддержкой западных стран, которые хотели создать угрозу для России и ее территориальной целостности.