Лавров рассказал о пришедших к власти на Украине русофобах

Лавров: в 2014 году к власти на Украине пришли русофобы, решившие изгнать русских из Крыма

В 2014 году к власти на Украине пришли русофобы, которые поставили себе цель изгнать русских из Крыма. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава МИД отметил, что русофобия на Украине активно поддерживается Западом, который не просто замалчивает подобные тенденции, но и поощряет их. По словам дипломата, из республики делали «анти-Россию» с целью создания угроз для РФ и нарушения ее территориальной целостности.

Ранее в ходе пресс-конференции Лавров обвинил представителей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в пристрастности. Он указал на то, что наблюдатели СММ ОБСЕ поддерживали выгодную Киеву версию событий, утаивая информацию о реальном положении дел.