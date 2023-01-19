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16:04, 19 января 2023Бывший СССР

Лавров обвинил в пристрастности миссию ОБСЕ на Украине

Лавров заявил, что Россия проверяет информацию об участии СММ ОБСЕ в силовых акциях Киева

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил представителей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в пристрастности и заявил, что Москва проверяет их причастность к силовым акциям Киева в Донбассе. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Лаврова, миссия ОБСЕ, которая следила за выполнением Минских договоренностей, работала пристрастно и поддерживала версию событий, выгодную украинскому руководству, утаивая информацию о реальном положении дел.

Министр отметил, что Киев заставил ОБСЕ не публиковать информацию о погибших гражданских, а секретариат организации действовал с оглядкой на украинское руководство и под давлением Запада.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала работу СММ ОБСЕ на Украине, заявив, что ее сотрудники поддерживают интересы Запада, а в своих отчетах представляют искаженную картину реальности.

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Алевтина Запольская
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