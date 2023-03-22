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20:46, 22 марта 2023Мир

Блинкен отказался комментировать возможность задержания Путина из-за решения МУС

Блинкен отказался комментировать возможность задержания Путина из-за решения МУС
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался комментировать возможность задержания президента России Владимира Путина из-за решения Международного уголовного суда (МУС) о его «аресте». Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу забегать вперед с этим, поскольку, безусловно, мне нужно ознакомиться с законами и нормами», — отметил он.

Блинкен добавил, что США не являются участниками МУС, в связи с чем он выразил желание не комментировать данный «гипотетический вопрос».

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что МУС принял такое решение в связи с ситуацией на Украине.

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Виктория Кондратьева
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