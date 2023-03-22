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12:58, 22 марта 2023Мир

В США объяснили отказ от плана Китая по урегулированию кризиса на Украине

Полковник Макгрегор: США отвергли план Китая по Украине, так как не стремятся к миру

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

США отвергли предложенный Китаем план по урегулированию кризиса на Украине, так как не стремятся к миру. Такое объяснение YouTube-каналу Judging Freedom дал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Отставной офицер выразил мнение, что Вашингтон мог бы просто рассмотреть предложение и использовать дипломатический язык при ответе на него. Однако американские власти дали понять, что их не интересует разрешение конфликта, считает Макгрегор.

По словам полковника, власти США уверены в «незаменимости американской нации», что «вопиющая неправда». Они обеспокоены возможностью использования Си Цзиньпином своего визита в Москву для активизации попыток добиться перемирия на Украине, против которого возражают в Вашингтоне.

Ранее Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критическом положении и не смогут продержаться долго в конфликте с Россией. По его словам, бедственное положение украинской армии связано с большим числом ошибок, совершаемых Киевом.

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Виктория Кондратьева
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