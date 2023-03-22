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11:29, 22 марта 2023Среда обитания

В США подешевело жилье

New York Post: дома в США подешевели впервые более чем за десятилетие

Фото: Brie Odom-Mabey / Unsplash

В феврале 2023 года в США впервые более чем за десятилетие снизились цены на жилье. Об этом сообщает New York Post.

Национальная ассоциация торговцев недвижимостью страны сообщила, что в среднем дома подешевели до 363 тысяч долларов (более 28 миллионов рублей). Показатель оказался на 0,2 процента меньше, чем в аналогичный период 2022 года. До этого цены росли на протяжении 131 месяца.

Наиболее значительное снижение заметили на западе, где в среднем цены на жилье упали на 5,6 процента, до 541 тысячи долларов. На северо-востоке США зафиксировали снижение на 4,5 процента, до 366 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что для накопления на первоначальный взнос на дом в Нью-Йорке в размере десяти процентов от его стоимости среднестатистическому покупателю потребуется примерно 13 лет. Аналитики назвали необходимые для накопления сроки в различных городах страны в расчете на то, что потенциальный покупатель будет откладывать сумму, равную пяти процентам от среднего дохода домохозяйства.

Нина Ташевская
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