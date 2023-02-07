Назван срок для накопления на взнос за дом в США

Zillow: для накопления на первоначальный взнос на дом в Нью-Йорке потребуется около 13 лет

Для накопления на первоначальный взнос на дом в Нью-Йорке в размере десяти процентов от его стоимости среднестатистическому покупателю потребуется примерно 13 лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование риелторской компании Zillow.

Аналитики назвали необходимые для накопления сроки в различных городах страны в расчете на то, что потенциальный покупатель будет откладывать сумму, равную пяти процентам от среднего дохода домохозяйства. Приблизительно такое же время — 13 лет — понадобится, чтобы собрать достаточно средств на первоначальный взнос на дом в городе Остин штата Техас, недвижимость в котором значительно подорожала после пандемии коронавируса из-за массового переезда туда работников сферы технологий. В 2019 году аналогичный показатель для Остина составлял восемь лет. Кроме того, по сравнению с 2019-м на четыре года увеличился тот же параметр для таких американских городов, как Майами, Финикс, Лос-Анджелес и Нэшвилл. При этом двумя городами, на жилье в которых необходимо копить дольше всего, оказались Лос-Анджелес и Сан-Франциско — сроки для них составили 21 и 23 года соответственно.

Среднюю сумму первоначального взноса в размере десяти процентов, необходимого для покупки дома в Нью-Йорке, эксперты оценили примерно в 61,1 тысячи долларов. В Остине, по их подсчетам, она составила 56,6 тысячи долларов. Представитель Zillow Скайлар Олсен отметила, что накопить на первоначальный взнос на жилье в США становится все сложнее из-за рекордно высоких арендных ставок и высокого уровня инфляции.

В январе эксперты портала Florida.Realestate пришли к выводу, что россияне стали реже интересоваться покупкой жилья в США. По их данным, в декабре 2022 года спрос на недвижимость там с их стороны снизился на 19,26 процента по сравнению с ноябрем того же года.