Россияне стали реже интересоваться покупкой жилья в США

Florida.Realestate: российский спрос на жилье в США снизился на 19,26 процента

В декабре 2022 года спрос на недвижимость в США со стороны россиян снизился на 19,26 процента по сравнению с ноябрем того же года. О том, что граждане России стали реже интересоваться покупкой жилья в этой стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Florida.Realestate.

По словам специалистов, число обращений со стороны россиян сокращается на протяжении двух месяцев подряд. Кроме того, в декабре 2022 года спрос на жилье в США оказался на 24,18 процента ниже, чем в двенадцатом месяце 2021-го. Относительно декабря 2020 года в 2022-м отрицательная динамика составила 7,46 процента. Наконец, за 12 месяцев прошедшего года интерес к приобретению недвижимости в зарубежной стране был на 8,78 процента ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Эксперты отметили, что пик спроса в прошлом году наблюдался в январе. В тот месяц количество обращений со стороны покупателей из России превысило среднемесячный результат за прошедший год на 72,48 процента.

В декабре специалисты Florida.Realestate пришли к выводу, что граждане России стали реже интересоваться покупкой и арендой жилья в американском городе Майами. По их данным, в ноябре 2022 года спрос на приобретение недвижимости в городе оказался на 8,48 процента ниже, чем в октябре, а на ее съем — на 9,72 процента меньше по сравнению с десятым месяцем года.