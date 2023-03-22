В России ответили на слова украинского министра о «полезных русских»

Депутат Госдумы Чепа назвал иллюзиями заявление Киева о «полезных русских»

Заявление Киева о том, что не существуют «хороших русских», однако есть «полезные русские» — те, кто осуждают политику Кремля, — являются иллюзиями и свидетельствуют о том, что на Украине не любят ни русских, ни украинцев. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя соответствующие слова главы Минкульта Украины Александра Ткаченко.

«Что можно сказать о человеке, который делит людей на полезных и неполезных? Эти люди не понимают сути происходящего и не понимали ничего в течение последних десяти лет. А такие рассуждения показывают, что они не любят ни русских, ни украинцев», — сказал парламентарий.

По его словам, идея о существовании «полезных для Украины русских» является иллюзией Киева.

Ранее Ткаченко заявил, что не верит в существование «хороших русских», однако считает полезными для Украины тех, кто осуждает действия Москвы.

Ткаченко считает, что западные страны не должны финансировать российские СМИ из-за того, что в них работают граждане России. Также министр рассказал, что даже среди оппозиционных российских журналистов есть люди, которые будут нести «российские нарративы» и высказываться о том, что не все русские плохие.