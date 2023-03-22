ВКС России сбили украинский вертолет в небе над Харьковской областью

Минобороны России: ВКС сбили украинский вертолет Ми-8 в небе над Харьковской областью

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский вертолет Ми-8 в небе над Харьковской областью. Об этом в среду, 22 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вертолет был сбит в районе населенного пункта Малые Крынки, уточнили в российском военном ведомстве.

Помимо этого, за минувшие сутки российские войска уничтожили более 300 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Также на указанном участке линии боевого соприкосновения была поражена бронетехника и артиллерийские орудия противника.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам России президент страны Владимир Путин назвал целями военнослужащих демилитаризацию и денацификацию Украины.