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07:39, 22 марта 2023Россия

Вильфанд пообещал «дружную весну» москвичам

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд пообещал 13 градусов тепла москвичам

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС заявил, что в пятницу и в выходные дни в Москве ожидаются дождливая погода и пообещал до 10-13 градусов тепла. Такие погодные условия называют «дружной весной».

По его словам, среда и четверг будут почти без осадков, а вот в пятницу, субботу и воскресенье «дожди ожидаются приличные — не ливни, но приличные». Вильфанд подчеркнул, дожди окажут разрушительное влияние на снежный покров в столичном регионе.

Сейчас в регионе наблюдается «апрельская погода», так как такие показатели температуры значительно выше климатической нормы, отметил синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что в России части регионов грозит затопления в период половодья. Это коснется Тихвин, Тосно, Любань в Ленинградской области, Великого Устюга в Вологодской области и других городов.

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Юлия Мискевич
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