Задержание ФСБ группы фальшивомонетчиков в Дагестане попало на видео

ФСБ показала видео задержания группы фальшивомонетчиков, печатавших в Дагестане купюры

Задержание ФСБ группы фальшивомонетчиков, печатавших в Дагестане купюры попало на видео. Запись в среду, 22 марта, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы проходят в дом фигурантов, разбивают окно и пролезают внутрь. Затем они замечают подельников и кладут их лицом в пол. Сотрудники ФСБ осматривают оставшуюся часть дома и находят офис, где печаталась наличка. Такая же операция проходит по другим адресам.

Ранее стало известно, что ФСБ раскрыла группу из 11 фальшивомонетчиков. По данным ведомства, сообщники печатали поддельные пятитысячные купюры. Таким образом годовой объем продукции составлял более одного миллиарда рублей.

В настоящий момент участники группы отправлены в СИЗО. Бойцы спецслужбы провели обыски и изъяли у них оборудование для изготовления денег.