Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:27, 22 марта 2023Россия

Госдума одобрила наказание за ввоз незарегистрированных лекарств из перечня ВОЗ

ГД одобрила пакет законов о наказании за ввоз незарегистрированных лекарств из перечня ВОЗ

Фото: Melany / Unsplash

Госдума (ГД) одобрила в первом чтении пакет законопроектов, которые вводят уголовную и административную ответственность за ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий даже при условии их вхождения в перечень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД)

Авторы законопроектов предлагают изменить примечания к статье 238.1 Уголовного кодекса и статье 6.33 Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность распространение незарегистрированных лекарств. На данный момент там говорится, что российским законодательством не наказывается сбыт или ввоз иностранных медицинских товаров, если они рекомендованы к применению ВОЗ.

Из пояснительной записки к законопроектам следует, что нынешние формулировки «фактически декриминализируют» ввоз в Россию и дальнейший сбыт лекарств, безопасность которых не подтверждена, так как ВОЗ «не ведет перечней, которые бы имели идентичное название: "рекомендованные ВОЗ лекарственные средства и медицинские изделия"».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Лавров предрек эскалацию конфликта на Украине из-за снарядов с обедненным ураном
В грузинском парламенте подрались депутаты
Названы простые правила для предотвращения деменции
На российском заводе начали собирать китайские грузовики
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
Эд Ширан рассказал о намерении выпустить посмертный альбом
Заключенные расковыряли стену камеры зубной щеткой и сбежали в блинную
Российская армия поразила ангары с вооружением ВСУ на аэродроме Школьный
ВСУ обстреляли приграничное российское село
Названы города России с наибольшим ростом цен на «вторичку»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.