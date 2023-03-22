Госдума одобрила наказание за ввоз незарегистрированных лекарств из перечня ВОЗ

ГД одобрила пакет законов о наказании за ввоз незарегистрированных лекарств из перечня ВОЗ

Госдума (ГД) одобрила в первом чтении пакет законопроектов, которые вводят уголовную и административную ответственность за ввоз в Россию незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий даже при условии их вхождения в перечень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД)

Авторы законопроектов предлагают изменить примечания к статье 238.1 Уголовного кодекса и статье 6.33 Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают ответственность распространение незарегистрированных лекарств. На данный момент там говорится, что российским законодательством не наказывается сбыт или ввоз иностранных медицинских товаров, если они рекомендованы к применению ВОЗ.

Из пояснительной записки к законопроектам следует, что нынешние формулировки «фактически декриминализируют» ввоз в Россию и дальнейший сбыт лекарств, безопасность которых не подтверждена, так как ВОЗ «не ведет перечней, которые бы имели идентичное название: "рекомендованные ВОЗ лекарственные средства и медицинские изделия"».