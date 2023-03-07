Путин поручил обеспечить запасы наиболее востребованных лекарств
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Минпромторгу обеспечить наличие запасов наиболее востребованных лекарств, в том числе в период подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом во вторник, 7 марта, пишет РИА Новости.
Глава государства заявил, что соответствующий доклад должен быть представлен 1 апреля. Далее отчитываться необходимо будет раз в шесть месяцев. Ответственными назначены глава Минздрава Михаил Мурашко и вице-премьер России Денис Мантуров.
В январе Росздравнадзор предупреждал россиян о временных задержках в доставке лекарств в аптеки из-за высокого спроса и логистических проблем.
Уже в марте глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в дефицита лекарственных препаратов в аптечных пунктах страны нет. По словам министра, цепочки поставок адаптировали к текущей ситуации и кратковременные логистические сложности остались позади.