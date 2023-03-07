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13:10, 7 марта 2023Россия

Путин поручил обеспечить запасы наиболее востребованных лекарств

Президент России Путин поручил обеспечить наличие запасов наиболее востребованных лекарств

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и Минпромторгу обеспечить наличие запасов наиболее востребованных лекарств, в том числе в период подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом во вторник, 7 марта, пишет РИА Новости.

Глава государства заявил, что соответствующий доклад должен быть представлен 1 апреля. Далее отчитываться необходимо будет раз в шесть месяцев. Ответственными назначены глава Минздрава Михаил Мурашко и вице-премьер России Денис Мантуров.

В январе Росздравнадзор предупреждал россиян о временных задержках в доставке лекарств в аптеки из-за высокого спроса и логистических проблем.

Уже в марте глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в дефицита лекарственных препаратов в аптечных пунктах страны нет. По словам министра, цепочки поставок адаптировали к текущей ситуации и кратковременные логистические сложности остались позади.

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Евгения Куликова
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