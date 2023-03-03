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08:45, 3 марта 2023Россия

В Минздраве ответили на вопрос о дефиците лекарств в аптеках России

Глава Минздрава Мурашко заявил об отсутствии дефицита лекарств в российских аптеках

Фото: Давид Каграманян / РИА Новости

В российских аптеках сейчас нет дефицита лекарственных препаратов. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, комментируя соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Мурашко также отметил, что цепочки поставок сумели адаптироваться к текущей ситуации. Он заверил, что возникавшие ранее кратковременные логистические сложности были преодолены.

Кроме того, в России начинается эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов, пояснил Мурашко.

В середине января Росздравнадзор предупреждал граждан о временных задержках в доставке лекарств в аптеки из-за спроса. В ведомстве тогда разъяснили, что задержки с доставкой некоторых лекарственных препаратов связаны также с логистическими проблемами поставщиков и производителей.

В Росздравнадзоре подчеркивали, что на фоне ситуации могут активизироваться мошенники, которые предлагают лекарства за предоплату в размере половины или полной стоимости.

В ноябре 2022 года глава Минздрава рассказал, что запас лекарств в регионах страны сформирован не менее чем на четыре месяца.

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Анна Щербакова
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В Минздраве ответили на вопрос о дефиците лекарств в аптеках России
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