В Минздраве ответили на вопрос о дефиците лекарств в аптеках России

Глава Минздрава Мурашко заявил об отсутствии дефицита лекарств в российских аптеках

В российских аптеках сейчас нет дефицита лекарственных препаратов. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, комментируя соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Мурашко также отметил, что цепочки поставок сумели адаптироваться к текущей ситуации. Он заверил, что возникавшие ранее кратковременные логистические сложности были преодолены.

Кроме того, в России начинается эксперимент по дистанционной продаже части рецептурных препаратов, пояснил Мурашко.

В середине января Росздравнадзор предупреждал граждан о временных задержках в доставке лекарств в аптеки из-за спроса. В ведомстве тогда разъяснили, что задержки с доставкой некоторых лекарственных препаратов связаны также с логистическими проблемами поставщиков и производителей.

В Росздравнадзоре подчеркивали, что на фоне ситуации могут активизироваться мошенники, которые предлагают лекарства за предоплату в размере половины или полной стоимости.

В ноябре 2022 года глава Минздрава рассказал, что запас лекарств в регионах страны сформирован не менее чем на четыре месяца.