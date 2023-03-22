На острове Врангеля провели «перепись» белых медведей

Ученые подсчитали численность популяции белых медведей на острове Врангеля

Российские ученые подсчитали численность популяции белых медведей на острове Врангеля. Исследования показали, что на заполярном острове проживают 864 арктических хищника, сообщает Русское географическое общество на своем сайте.

При реализации проекта «Беломедвежья перепись» активно применялись российские дроны «Орлан». Оснащенные фотоаппаратурой высокого разрешения и тепловизорами беспилотники сделали более 22 тысяч снимков с высоты 200-300 метров, что дало исследователям материал для последующего анализа.

Обработав полученные данные, ученые выявили попавших на снимки медведей и отметили места их обнаружения. Произведя подсчеты, исследователи установили, что на острове проживают 864 особи.

Руководство Русского географического общества отметило продуктивность миссии по определению численности арктических хищников и оценило преимущества, которые предоставляет внедрение беспилотной авиации в исследовательские процессы.

В марте белый медведь пришел к российскому ледоколу «Вайгач» в Енисейском заливе. Попавшее на видео животное встает на задние лапы, принюхивается и выпрашивает еду у моряков. Несмотря на свои попытки, медведь остался без угощения. Животное не должно привыкать к людям, отметил экипаж «Вайгача».