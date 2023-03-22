На популярном маркетплейсе заметили рост спроса на одну категорию товаров

Аналитики Moneyplace сообщили о росте спроса товаров для будущих мам на Wildberries

На маркетплейсе Wildberries за год значительно выросли продажи товаров категории «Будущие мамы», следует из исследования аналитического сервиса Moneyplace. «Лента.ру» ознакомилась с результатами работы специалистов.

При сравнении показателей продаж за февраль 2023 и 2022 года, можно увидеть повышение показателя продаж на 149 процентов, а повышение оборота на 189 процентов. Также пропорционально росту продаж и оборота увеличилось количество товаров и продавцов в данной категории.

Рост количества продавцов за год составил 164 процента, а рост количества товаров — 120 процентов аналитики сервиса Moneyplace

Значительный скачок роста оборота, продаж и количества товаров наблюдается с сентября 2022 года. Если сравнить показатели продаж, оборота, количества продавцов и товаров в сентябре 2022 года и в феврале 2023 года, то можно отметить увеличение всех показателей в 2 раза, следует из исследования.

Таким образом, за полгода расширение ассортимента товаров категории «Будущие мамы» на маркетплейсе Wildberries напрямую повлияло на рост продаж и оборота.

Ранее часть сотрудников и владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries решили устроить забастовку. Причиной стала новая политика Wildberries: теперь, согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В частности, если покупатель возвращает бракованную вещь обратно в ПВЗ, с их владельцев удерживают полную стоимость товара. Кроме того, они обязаны выплатить всю цену продукции, если в полученной посылке не по их вине оказался другой предмет.

