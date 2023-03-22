Ради свадьбы жениху пришлось за ночь преодолеть 28 километров

В Индии жениху пришлось пройти пешком 28 километров, чтобы успеть на свадьбу

В Индии из-за забастовки водителей жениху и его родственникам пришлось пешком добираться до другого населенного пункта, где должна была пройти свадьба. Как сообщает ABP Live, за ночь они прошли 28 километров.

Чтобы успеть на торжество, семья жениха преодолела расстояние от панчаята Сунакханди в районе Кальянсингхпур до деревни Дибалападу, где жила невеста. В путь они отправились в четверг ночью, а в пятницу утром молодые уже поженились.

Транспорта не было из-за забастовки. Мы всю ночь шли, чтобы к утру добраться до деревни. Другого варианта у нас не было родственник жениха

После свадьбы жених с гостями задержались в доме невесты. Они не хотели возвращаться пешком и решили дождаться, когда профсоюз водителей прекратит забастовку.

Забастовка началась в среду 15 марта 2023 года по всей стране. Это парализовало жизнь во многих регионах Индии и вызвало повышение цен на необходимые товары. Водители вернулись к работе после того, как правительство пообещало выполнить их требования относительно страхования, пенсий, формирования совета социального обеспечения и оплаты труда.

Ранее сообщалось о мужчине из Индии, который сбежал от жены на следующий день после свадьбы благодаря автомобильной пробке.