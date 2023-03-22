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15:06, 22 марта 2023Культура

Умер лауреат премии «Оскар» Питер Уэрнер

Лауреат премии «Оскар», американский режиссер Питер Уэрнер скончался в возрасте 76 лет

Фото: The Hotchkiss School

Американский режиссер Питер Уэрнер скончался в возрасте 76 лет. Об этом пишет Deadline.

Причиной смерти постановщика стали осложнения на сердце после разрыва аорты. Друзья и коллеги почтили память Уэрнера в социальных сетях. «Он [Уэрнер] был отличным другом, хорошим человеком и доброй душой», — написал сценарист Гленн Гордон Карон.

Питер Уэрнер родился 17 января 1947 года в Нью-Йорке. Творческую карьеру он начал в 1971 году. В 1977-м режиссер стал лауреатом премии «Оскар» за короткометражную ленту «В краю льда». Всего в его фильмографии не менее 86 работ. Среди них такие проекты, как «Медиум», «Булл», «Гримм», «Детективное агентство "Лунный свет"», «Элементарно», «Говорящая с призраками» и другие.

Ранее стало известно о смерти австралийского актера театра и кино Питера Харди. Мужчина погиб во время подводного плавания. Харди отправился на снорклинговую экскурсию на пляже в городе Фримантл в Австралии и утонул. Артисту было 76 лет.

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Сергей Равин
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