Умер лауреат премии «Оскар» Питер Уэрнер

Лауреат премии «Оскар», американский режиссер Питер Уэрнер скончался в возрасте 76 лет

Американский режиссер Питер Уэрнер скончался в возрасте 76 лет. Об этом пишет Deadline.

Причиной смерти постановщика стали осложнения на сердце после разрыва аорты. Друзья и коллеги почтили память Уэрнера в социальных сетях. «Он [Уэрнер] был отличным другом, хорошим человеком и доброй душой», — написал сценарист Гленн Гордон Карон.

Питер Уэрнер родился 17 января 1947 года в Нью-Йорке. Творческую карьеру он начал в 1971 году. В 1977-м режиссер стал лауреатом премии «Оскар» за короткометражную ленту «В краю льда». Всего в его фильмографии не менее 86 работ. Среди них такие проекты, как «Медиум», «Булл», «Гримм», «Детективное агентство "Лунный свет"», «Элементарно», «Говорящая с призраками» и другие.

Ранее стало известно о смерти австралийского актера театра и кино Питера Харди. Мужчина погиб во время подводного плавания. Харди отправился на снорклинговую экскурсию на пляже в городе Фримантл в Австралии и утонул. Артисту было 76 лет.