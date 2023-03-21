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17:52, 21 марта 2023Культура

Актер театра и кино Питер Харди утонул во время подводного плавания

Австралийский актер Питер Харди утонул во время подводного плавания, ему было 76 лет

Фото: Mike Flokis / Getty Images

Австралийский актер театра и кино Питер Харди погиб в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Deadline.

Смерть артиста наступила во время подводного плавания. Известно, что Харди отправился на снорклинговую экскурсию на пляже в городе Фримантл в Австралии и утонул. Потерявшего сознание мужчину вытащили из воды и пытались реанимировать до приезда скорой помощи, но спасти его не удалось.

Питер Харди родился 11 января 1957 года в городе Перт, Австралия. Он запомнился зрителю по таким сериалам, как «Дочери Маклеода» и «Соседи». Он также играл в криминальных драмах «Стрингеры», «Взгляд изнутри» и других картинах. Кроме того, Харди исполнял роль Билла Остина в австралийском составе мюзикла «Mamma Mia!».

Ранее сообщалось о смерти британского актера Пола Гранта. Артист, чей рост составлял 132 сантиметра, отметился в киноэпопее «Звездные войны» и в фильме «Гарри Поттер и философский камень».

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Сергей Равин
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