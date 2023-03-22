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08:53, 22 марта 2023Мир

Си Цзиньпин завершил визит и вылетел в Китай

Самолет с Си Цзиньпином на борту вылетел из аэропорта «Внуково-2» и направился в Китай

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Самолет с председателем КНР Си Цзиньпином на борту вылетел из аэропорта «Внуково-2» и направился в Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный визит китайского лидера продлился два дня. По случаю завершения визита в аэропорту прошла торжественная церемония, в конце которой Си Цзиньпин бодро поднялся по трапу под музыку военного оркестра. Его провожали вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, замглавы МИД Андрей Руденко и ряд других официальных лиц.

Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта. В тот же день состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным. После мероприятия политик заявил, что китайская сторона продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию конфликта на Украине.

По итогам переговоров лидеры стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. По словам Путина, в подписанных Россией и Китаем документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя государствами.

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Виктория Кондратьева
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