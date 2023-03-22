Финляндия задержала судно с удобрениями российского олигарха

В Финляндии задержали судно с удобрениями, предположительно связанными с олигархом из РФ

В финском порту Котка задержали судно с удобрениями, которые предположительно связаны с «российским олигархом», который находится в санкционном списке Евросоюза, сообщает местное издание Yle.

Имя бизнесмена не раскрывается. Грузовое судно Smew сейчас стоит на якоре за пределами порта в ожидании разрешения на то, чтобы покинуть страну. По неподтвержденной информации, оно перевозит 20 тысяч тонн удобрений стоимостью 10-12 миллионов евро.

«Согласно правилам ЕС, активы должны быть заморожены, если они будут обнаружены, — заявила в разговоре с Yle руководитель департамента по санкциям финского МИД Пиа Сариваара. Если финские власти установят, что груз предназначен для третьей страны, судно сможет проследовать дальше.

В рамках девятого пакета санкций, опубликованного в декабре, Евросоюз ослабил ограничения в отношении российского экспорта удобрений. Блок разрешил российским подсанкционным бизнесменам, ранее участвовавшим в международной торговле продовольствием и удобрениями, пользоваться размороженными в порядке исключения средствами или активами для поставок в третьи страны. Тем не менее, каждая транзакция по поставке удобрений или продовольствия должна получить одобрение компетентных органов страны ЕС, заморозившей средства.

Как писал EUobserver со ссылкой на дипломатические источники, в список предпринимателей, которых выведут из-под санкций, должны были войти Андрей Мельниченко с супругой, Андрей Гурьев, Вячеслав Кантор, Дмитрий Мазепин и Вадим Мошкович. Все они владели или контролировали крупнейших производителей удобрений в России — «ФосАгро», «Акрон», «Еврохим», «Уралхим», а также сельхозпроизводителя «Русагро», однако после попадания под санкции снизили свои доли в них ниже 50 процентов или полностью продали свои доли.