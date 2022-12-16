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09:41, 16 декабря 2022Экономика

ЕС предоставит послабления ряду предпринимателей из России

ЕС предоставит санкционные послабления предпринимателям, связанным со сферой удобрений

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Евросоюз (ЕС) предоставит санкционные послабления ряду предпринимателей из России, связанных со сферой удобрений, сообщает портал EUobserver со ссылкой на дипломатические источники.

В список вошли Андрей Мельниченко с супругой, Андрей Гурьев, Вячеслав Моше Кантор, Дмитрий Мазепин и Вадим Мошкович.

Отдельные страны ЕС смогут разморозить их средства, если они необходимы для финансирования и поставок продовольствия и удобрений, «особенно в Африку». Для этого им потребуется предварительная консультация с Еврокомиссией.

15 декабря Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России, сообщили агентству Reuters европейские дипломаты. Информацию о том, что постпреды стран ЕС согласовали новые рестрикции, подтвердили в председательстве Чехии в объединении.

По информации СМИ, ЕС в новом пакете задумал расширить список санкционных товаров, запрещенных к экспорту в Россию, охватив оборудование, которое может быть использовано страной в авиации и космической отрасли.

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Варвара Кошечкина
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