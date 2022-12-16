ЕС предоставит послабления ряду предпринимателей из России

ЕС предоставит санкционные послабления предпринимателям, связанным со сферой удобрений

Евросоюз (ЕС) предоставит санкционные послабления ряду предпринимателей из России, связанных со сферой удобрений, сообщает портал EUobserver со ссылкой на дипломатические источники.

В список вошли Андрей Мельниченко с супругой, Андрей Гурьев, Вячеслав Моше Кантор, Дмитрий Мазепин и Вадим Мошкович.

Отдельные страны ЕС смогут разморозить их средства, если они необходимы для финансирования и поставок продовольствия и удобрений, «особенно в Африку». Для этого им потребуется предварительная консультация с Еврокомиссией.

15 декабря Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России, сообщили агентству Reuters европейские дипломаты. Информацию о том, что постпреды стран ЕС согласовали новые рестрикции, подтвердили в председательстве Чехии в объединении.

По информации СМИ, ЕС в новом пакете задумал расширить список санкционных товаров, запрещенных к экспорту в Россию, охватив оборудование, которое может быть использовано страной в авиации и космической отрасли.