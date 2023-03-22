Женщина погибла в массовом ДТП в Крыму

В Симферополе произошло массовое ДТП, погибла женщина

В Симферополе произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в котором погибла женщина. Об этом в среду, 22 марта, сообщила пресс-служба МВД по Крыму в своем Telegram-канале.

Авария произошла около 17:00 в районе Киевской улицы. Водитель «ВАЗ-21099» 1986 года рождения двигался с небезопасной скоростью, из-за чего столкнулся с четырьмя стоящими автомобилями.

«В результате ДТП пассажирка автомобиля "ВАЗ 21099" 1977 года рождения скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Водитель легкового автомобиля получил травмы, его доставили в медицинское учреждение. Данных о его состоянии нет.

«На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее на юге Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали 12 человек. Одна женщина попала в реанимацию, еще 11 человек, в том числе двое детей, были госпитализированы с травмами легкой и средней степени тяжести.