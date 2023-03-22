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19:15, 22 марта 2023Силовые структуры

Россиянин зарезал назвавшего его подкаблучником гостя

В Омске арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве назвавшего его подкаблучником друга

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Омске арестовали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве друга, назвавшего его подкаблучником. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Подозреваемый позвал приятеля к себе домой, чтобы вместе отметить победу хоккейного клуба «Авангард» над «Металлургом» и выпить вина. Посиделки затянулись. Жена хозяина квартиры, которая хотела спать, сказала, что пора расходиться. Гость удивился тому, что его товарищ не стал спорить с супругой, и назвал его подкаблучником.

Друзья стали ссориться. Фигурант схватил нож и ударил им друга, после чего, осознав произошедшее, вызвал скорую. Медикам не удалось спасти мужчину.

У него остался семилетний сын.

Ранее сообщалось, что на Алтае будут судить мужчину, зарезавшего из-за ревности сожительницу в новогоднюю ночь.

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Елизавета Новикова
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