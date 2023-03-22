Вора в законе и стоматолога заподозрили в финансировании ячейки АУЕ

В Калужской области вора в законе и стоматолога подозревают в финансировании ячейки АУЕ

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего уроженца Абхазии Гиорги Шониа, его подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии и финансировании запрещенной в России криминальной субкультуры АУЕ. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, Шониа основал ячейку преступного движения, когда отбывал наказание за грабеж в исправительной колонии № 5 в Калужской области. Там он занимался распространением идеологии криминального мира, наделял приближенных криминальным статусом и назначал смотрящих.

По делу Шониа проходит также 32-летняя стоматолог из Тверской области. Следствие полагает, что женщина открывала в банках расчетные счета, на которые осужденные переводили деньги на нужды ячейки АУЕ.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России обвинил сторонника АУЕ из Крыма и его подельника в похищении человека и вымогательстве.