США не увидели непосредственного риска вторжения Китая на Тайвань

Министр ВВС США Кендалл: непосредственного риска вторжения Китая на Тайвань пока нет

Пока что США не видят непосредственной угрозы вторжения Китая на Тайвань, однако Вашингтон все равно готов защищать остров в случае необходимости. С таким заявлением выступил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, цитату приводит РИА Новости.

«Задумывая агрессивные действия, которые будут касаться и США, любой совершает очень серьезную ошибку», — подчеркнул он.

Кендалл также напомнил об инциденте, произошедшем в декабре прошлого года: тогда оборонное ведомство Тайваня зафиксировало приближение к острову 29 самолетов и трех кораблей китайской армии. Позднее тайваньские военные также сообщали о восьми самолетах и четырех кораблях, которые продолжали находиться вблизи острова.

Власти Китая считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.