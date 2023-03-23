В США усомнились в способности Киева вернуть территории военными средствами

В США заявили, что Украине будет чрезвычайно сложно вернуться к границам 1991 года

Украине будет чрезвычайно сложно реализовать масштабную задачу — возвратить все утраченные территории. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, пишет ТАСС.

По его мнению, возвращение Украины к границам 1991 года — слишком масштабная задача для Киева, и военными средствами эту проблему решить чрезвычайно сложно. Таким образом он оценил идею, озвученную президентом Владимиром Зеленским, касательно планов Украины.

В заключение Милли добавил, что сегодня главная задача США — «помочь Украине защититься». «Мы не воюем с Россией», — сказал он.

Ранее в марте в США заявили о незаинтересованности в территориальной целостности Украины. По мнению обозревателя Джоша Хаммера, Украине придется решать территориальные споры с Россией без помощи Вашингтона, если к власти подключатся политики, настроенные против поддержки Киева. Автор статьи также счел, что после распада СССР границы Украины были проведены «произвольно», а Крым и вовсе последние несколько сотен лет находился под контролем России.

В феврале украинский президент заявил, что страна сможет взять под контроль утраченные территории. Зеленский также отметил, что Киев располагает «1891 доказательством» способности Украины взять земли под свой контроль.