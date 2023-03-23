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18:57, 23 марта 2023Мир

США рассказали о рисках при эскалации украинского конфликта

Глава Пентагона заявил о риске удвоить оборонный бюджет при эскалации конфликта на Украине

Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Pool / Reuters

США рискуют пойти на увеличение оборонного бюджета при эскалации конфликта на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, ведомство может удвоить расходы, если конфликт обрушит послевоенный порядок.

Ранее сообщалось, что американские власти решили передать Киеву более старую версию танков Abrams. Уточняется, что Вашингтон выбрал такую опцию, чтобы ускорить поставку.

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Виктория Кондратьева
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