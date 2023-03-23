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02:37, 23 марта 2023Мир

Польский активист пригрозил украинским подросткам

Польский активист Совинский пригрозил украинским подросткам, избившим сверстников

Фото: Unsplash.com

Президент польской ассоциации «Бещадская национальная инициатива», активист правой партии «Национальное движение» Всеслав Совинский на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) пригрозил украинским подросткам, которые избили сверстников в городе Вроцлав.

Он опубликовал видеозапись конфликта группы молодых людей, говорящих по-украински и по-русски, с несколькими поляками. На кадрах видно, что в ходе драки одного из них несколько раз ударили по лицу.

Совинский подчеркнул, что население Польши как нация столкнулось с проблемой, которую не следует замалчивать. «Такие ситуации встречаются и будут становиться лишь чаще. Пусть только случится трагедия — улица сама будет добиваться справедливости», — предупредил он.

Ранее издание Kresy рассказало, что предприниматель из польского Люблина, приютивший 40 украинских беженцев, и поплатился, получив штраф за «оскорбление украинцев» по национальному признаку.

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Марина Совина
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