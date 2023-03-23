Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:42, 23 марта 2023Культура

Стивен Сигал зарегистрировал в России компанию на Матросской Тишине

Актер Стивен Сигал с сыном зарегистрировали в России предприятие по продаже напитков

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Актер Стивен Сигал зарегистрировал в России компанию «Пять элементов», которая будет заниматься производством и продажей безалкогольных напитков в РФ. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Из базы данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) следует, что ООО было оформлено 22 марта. Соучредителем организации является 33-летний сын голливудского артиста Доминик Сан Рокко Сигал. Также в системе ЕГРЮЛ значится, что наследник Сигала имеет российское гражданство.

Основным видом деятельности ООО «Пять элементов» указана «Деятельность холдинговых компаний». Среди дополнительных — производство безалкогольных напитков, оптовая продажа соков и минеральных вод, забор и очистка воды и так далее. В качестве юридического адреса предприятия указано здание на московской улице Матросская Тишина в 150 метрах от знаменитого следственного изолятора.

Ранее в ходе учредительного съезда Международного движения русофилов актер Стивен Сигал назвал себя русским на миллион процентов. Артист подчеркнул, что у его отца были русские корни, и сам он вырос в русской семье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Россия отреагировала на передачу Словакией истребителей Украине
Анна Семенович снялась в купальнике и вызвала споры в сети
Юрист оценил выгоду продления отпуском майских праздников
Стивен Сигал зарегистрировал в России компанию на Матросской Тишине
Названы сроки проектирования российской «Арктики»
Двух украинских военных приговорили к 50 годам за расстрел жителей Мариуполя
Известный комик показал закулисье «Что было дальше?»
В России учитель поставил ребенка на колени со словами «я тебя обоссу сейчас»
Верующих призвали прийти в Киево-Печерскую лавру для ее защиты
Хиддинк назвал самого талантливого футболиста России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.