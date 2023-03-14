Актер Стивен Сигал заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов русский

Участвующий в учредительном съезде Международного движения русофилов актер Стивен Сигал назвал себя русским на миллион процентов. Его слова приводит РИА Новости.

Сигал подчеркнул, что у его отца были русские корни, и сам он вырос в русской семье. «Моя мать также была погружена в русскую культуру... Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский», — заявил артист.

В конце февраля текущего года президент России Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы.

Сигал — гражданин России. С 2018 года он занимает пост специального представителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям. Помимо российского, у Сигала есть американское и сербское гражданства.