Путин наградил Стивена Сигала орденом
Президент России Владимир Путин наградил актера Стивена Сигала орденом Дружбы. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации, где опубликован указ главы государства.
В тексте документа уточняется, что Сигал удостоен ордена за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.
Актер Стивен Сигал — гражданин России. С 2018 года он занимает пост специального представителя Министерства иностранных дел России по российско-американским гуманитарным связям. Кроме американского и российского у Сигала есть также сербское гражданство.
В августе 2022 года он побывал в Донецкой народной республике, где посетил развалины колонии в Еленовке, в которой содержались пленные бойцы Вооруженных сил Украины до обстрела здания, при котором погибли более 50 человек.
Также Сигал заявлял о намерении снять документальный фильм о Донбассе.