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16:16, 27 февраля 2023Россия

Путин наградил Стивена Сигала орденом

Президент России Путин наградил актера Стивена Сигала орденом Дружбы
Владимир Путин и Стивен Сигал (архивное фото)

Владимир Путин и Стивен Сигал (архивное фото). Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил актера Стивена Сигала орденом Дружбы. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации, где опубликован указ главы государства.

В тексте документа уточняется, что Сигал удостоен ордена за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Актер Стивен Сигал — гражданин России. С 2018 года он занимает пост специального представителя Министерства иностранных дел России по российско-американским гуманитарным связям. Кроме американского и российского у Сигала есть также сербское гражданство.

В августе 2022 года он побывал в Донецкой народной республике, где посетил развалины колонии в Еленовке, в которой содержались пленные бойцы Вооруженных сил Украины до обстрела здания, при котором погибли более 50 человек.

Также Сигал заявлял о намерении снять документальный фильм о Донбассе.

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Марк Леонов
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