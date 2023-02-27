Путин наградил Стивена Сигала орденом

Президент России Путин наградил актера Стивена Сигала орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил актера Стивена Сигала орденом Дружбы. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации, где опубликован указ главы государства.

В тексте документа уточняется, что Сигал удостоен ордена за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Актер Стивен Сигал — гражданин России. С 2018 года он занимает пост специального представителя Министерства иностранных дел России по российско-американским гуманитарным связям. Кроме американского и российского у Сигала есть также сербское гражданство.

В августе 2022 года он побывал в Донецкой народной республике, где посетил развалины колонии в Еленовке, в которой содержались пленные бойцы Вооруженных сил Украины до обстрела здания, при котором погибли более 50 человек.

Также Сигал заявлял о намерении снять документальный фильм о Донбассе.