Бывший разведчик США Риттер спрогнозировал поражение Зеленского из-за потери Артемовска

Украина потеряет Артемовск (украинское название — Бахмут), что впоследствии приведет к поражению президента страны Владимира Зеленского. Об этом в своем блоге на YouTube заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

По мнению разведчика в отставке, битва за Артемовск будет внесена в историю. «Украинцы проигрывают, в какой-то момент они будут сломлены, и начнется процесс распада», — сообщил Риттер. Он считает, что Киев может потерпеть поражение летом или в начале осени.

Офицер прокомментировал план мирного урегулирования, предложенный китайской стороной. По его словам, если Зеленский согласится на такой вариант разрешения конфликта, он не только останется у власти, но и сможет сохранить территориальную целостность страны.

Пекин представил план мирного урегулирования на Украине в феврале. Ключевыми моментами документа, состоящего из 12 пунктов, является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.