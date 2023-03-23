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04:34, 23 марта 2023Мир

В Австралии оценили значение встречи Си Цзиньпина и Путина

ABC: визит Си Цзиньпина в Россию знаменует «конец порядка» западных держав
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию и его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным знаменует «конец порядка» западных держав, в котором правила составляли и нарушали западные державы, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир австралийского телеканала ABC.

«Встреча доказывает конец так называемого основанного на правилах порядка. Это многополярный мир», — оценил значение события аналитик Стэн Грэнт. По его словам, западные страны раньше диктовали свои правила и имели возможность их нарушать. Грэнт считает, что конфликт на Украине — одна из битв за мировой порядок.

Эксперт высказал мнение: многие страны теперь сомневаются в полезности западноцентричного мира, зачастую «жесткого и лицемерного». «Мир разделен. Путин и Си Цзиньпин заключили пакт без ограничений», — подчеркнул он.

Ранее финское издание Helsingin Sanomat заявило, что Россия способствовала восстановлению Китая, начав спецоперацию на Украине.

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Марина Совина
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