Helsingin Sanomat: Россия способствовала восстановлению Китая, начав СВО на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения Москвы заявил, что позиция Пекина в отношении украинского кризиса нейтральна, однако это не так, пишет финское издание Helsingin Sanomat.

По данным автора, это «пустая болтовня». «Китай не страдает от военных действий на Украине, наоборот, получает от них ровно столько, сколько есть на данный момент», — подчеркнул он. Эксперт указал на то, что китайская экономика, разрушенная коронавирусными ограничениями, развивается в хорошем темпе. Россия способствовала восстановлению Китая, начав спецоперацию (СВО) на Украине в феврале 2022 года, считает журналист. Он назвал СВО «даром небес» для КНР.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не видят признаков того, что КНР помогает России летальным вооружением.