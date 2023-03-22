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02:04, 22 марта 2023Мир

Кирби раскрыл позицию США насчет помощи Китая России с летальным вооружением

Кирби: США не видят признаков, что КНР помогает России с летальным вооружением

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

США не наблюдают признаков того, что КНР помогает России летальным оружием. Позицию Штатов раскрыл координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, видеозапись брифинга выложена на YouTube-канале администрации американского лидера.

«Мы не думаем, что они исключают подобное, но мы и не видим признаков движения в том направлении, признаков того, что они готовятся передать летальное вооружение», — сказал Кирби журналистам.

21 марта секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию. По его словам, Москва якобы запрашивала у Пекина соответствующую помощь, и сейчас эта инициатива находится на этапе рассмотрения.

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В свою очередь, 14 марта помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что поставки Пекином оружия и военной техники России для применения в ходе специальной военной операции на Украине стали бы «большой ошибкой» КНР.

28 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок вооружения Москве. В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют Штаты, а не Пекин. Он потребовал Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию.

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Марина Совина
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