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01:39, 14 марта 2023Мир

Белый дом высказался о возможности поставок оружия Китаем в Россию для СВО

Белый дом заявил, что передача Китаем оружия России для СВО стала бы большой ошибкой
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Globallookpress.com

Поставки Китаем оружия и военной техники России для применения в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине стали бы «большой ошибкой» Пекина, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом пишет ТАСС.

Он высказал позицию Вашингтона относительно возможности поставок оружия Москве. Как уточнил Салливан, американская сторона пока не видела, чтобы КНР передавала России вооружения для последующего применения в ходе СВО. «Как я лично говорил ранее, мы считаем, что для Китая было бы большой ошибкой поступить таким образом», — подчеркнул он.

Также Салливан заявил, что президент США Джо Байден намерен снова пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином, недавно переизбранным на новый срок.

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Марина Совина
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