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17:09, 21 марта 2023Мир

В НАТО признали отсутствие доказательств поставок Китаем оружия в Россию

Столтенберг: у НАТО нет подтверждений поставок вооружений Китая в Россию
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Aly Song / Reuters

У НАТО нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию. Это признал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие России», — сказал он. По его словам, Москва якобы запрашивала у Пекина соответствующую помощь, и сейчас эта инициатива находится на этапе рассмотрения.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что поставки Китаем оружия и военной техники России для применения в ходе специальной военной операции на Украине стали бы «большой ошибкой» Пекина. При этом он уточнил, что американская сторона пока не имеет подтверждений передачи России вооружения для последующего применения в ходе СВО от КНР.

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Дмитрий Сотак
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