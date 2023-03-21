В НАТО признали отсутствие доказательств поставок Китаем оружия в Россию

Столтенберг: у НАТО нет подтверждений поставок вооружений Китая в Россию

У НАТО нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию. Это признал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие России», — сказал он. По его словам, Москва якобы запрашивала у Пекина соответствующую помощь, и сейчас эта инициатива находится на этапе рассмотрения.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что поставки Китаем оружия и военной техники России для применения в ходе специальной военной операции на Украине стали бы «большой ошибкой» Пекина. При этом он уточнил, что американская сторона пока не имеет подтверждений передачи России вооружения для последующего применения в ходе СВО от КНР.

