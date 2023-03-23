Солнечные ванны ирбиса в Саяно-Шушенском заповеднике попали на видео

В Саяно-Шушенском заповеднике самка ирбиса приняла солнечную ванну

В Саяно-Шушенском заповеднике самка ирбиса приняла солнечную ванну и попала на видео. Ролик, записанный автоматическим фоторегистратором, опубликован на YouTube-канале заповедника.

Самка ирбиса полежала на солнце, переворачиваясь с боку на бок, после чего потянулась и поточила когти о ствол дерева.

В заповеднике рассказали, что в начале съемки температура воздуха составляла минус 23 градуса, но менее чем за два часа поднялась до минус 2.

Ранее сообщалось, что в заповеднике «Присурский» в Чувашии начали просыпаться первые сурки — их заметили на Батыревском участке заповедника. 12, 15 и 17 марта специалисты заметили по одной семье сурков. Пока они малоактивны. Их спячка длилась около шести месяцев — первую нору сурки закрыли 8 августа 2022 года, это стало началом зимовки.