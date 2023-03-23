Глобальное потепление увеличит уязвимость пчел для пестицидов

Global Change Biology: высокая температура и пестициды сокращают дальность полета пчел

Глобальное потепление может увеличить уязвимость насекомых-опылителей, включая пчел, для пестицидов. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона, которые опубликовали статью в журнале Global Change Biology.

Команда изучила поведение шести шмелей под воздействием двух пестицидов (неоникотиноид имидаклоприд и сульфоксимин сульфоксафлор) при трех температурах (21, 27 и 30 градусов Цельсия). При низкой температуре имидаклоприд сильнее всего влиял на четыре типа поведения — реакцию, вероятность движения и его скорость, а также скорость потребления пищи. Это говорит о том, что резкое похолодание может увеличить токсичность пестицидов для поведения, важного для выполнения гнездовых обязанностей.

Однако при самой высокой температуре имидаклоприд наиболее сильно влиял на ключевое для сельскохозяйственных культур поведение — дальность полета. Этот параметр был одинаковым в диапазоне от 21 до 27 градусов Цельсия, а затем резко падал при достижении 30 градусов Цельсия. Дальность полета имеет важное значение для опыления фруктовых деревьев, зерновых и бобовых культур.

Хотя в тропиках в целом жарче, вероятно, что популяции насекомых-опылителей в более умеренных широтах, включая Великобританию, сильнее всего испытывают воздействие пестицидов из-за широкого диапазона температур. Это может представлять угрозу для продовольственной безопасности.