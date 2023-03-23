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14:36, 23 марта 2023Среда обитания

Сын Пореченкова назвал лучший город мира

Сын актера Михаила Пореченкова Владимир Любимцев заявил, что не видел города лучше Москвы

Фото: Olga Guryanova / Unsplash

Сын актера Михаила Пореченкова Владимир Любимцев, который также снимается в кино, назвал Москву лучшим городом мира. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Во время беседы Любимцева попросили высказаться о том, что в Москве развито лучше, чем в мировых столицах. К таким сферам он отнес в том числе инфраструктуру, развлечения и наличие возможностей.

«Я недавно был в Дубае и Риме… И знаете что? Лучше Москвы я пока ничего не видел. По всем параметрам всех превосходим. Надеюсь, что так будет и дальше», — заявил артист.

Ранее известный российский актер Владимир Стеклов признался, что в Москве его раздражают большое количество гаражей и недостаточная ухоженность. Он предложил поставить «санитарные посты» на въездах в Москву, чтобы автомобили с грязными колесами не пропускали в центр города.

Нина Ташевская
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