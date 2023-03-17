Известный российский актер высказался о недостатках Москвы

Актер Владимир Стеклов назвал недостатками Москвы большое число гаражей и грязь

Известный российский актер Владимир Стеклов признался, что в Москве его раздражают большое количество гаражей и недостаточная ухоженность. О недостатках столицы он высказался в интервью изданию «Москвич Mag».

Актер рассказал, что переехал в столицу в 1981 году после того, как его заметили на гастролях в Малом театре. Он отметил, что в советские годы большую роль играло наличие московской прописки, открывающей возможности для жизни и работы в городе. «Очень много приезжало из провинции тех самых, кого называли лимитой. Но сейчас если есть материальная подпорка, то ты можешь купить в Москве квартиру и жить и работать здесь. Тогда все решал только элемент прописки. Это было муторно и мучительно, порой опускались руки, через это пробиваться было трудно», — поделился воспоминаниями Стеклов.

По словам актера, первое время он жил не в центре города. Рядом с театром, куда его пригласили работать, было расположено общежитие, однако по причине того, что у него была семья, их не смогли туда заселить. «Очень хорошие, милые люди — москвичи оказались ко мне невероятно добры и помогли с семьей просуществовать здесь первый сезон достаточно комфортно», — отметил Стеклов. Он добавил, что сейчас трудно сказать, что именно отличает москвича от жителя других городов.

Среди своих любимых районов Стеклов выделил Арбат и Патриаршие пруды, где он проживал длительное время. Что касается минусов города, то одним из них артист назвал грязь, которую приносят в город машины, и нехватку ухоженности. Стеклов предложил поставить «санитарные посты» на въездах в Москву, чтобы автомобили с грязными колесами не пропускали в центр города.

Другими недостатками Москвы для Стеклова служат гаражи и стоянки-«ракушки» во дворах. «Особое отвращение у меня вызывают гаражи, одно название, вот эти металлические ржавые коробки, которые, как правило, располагаются вдоль железнодорожных путей. И в какой бы аэропорт ты не ехал, ты все это видишь и думаешь, когда это отвратительное зрелище исчезнет. Они все уродливые, занимают огромные площади. А особая мерзость — эти так называемые ракушки во дворах. Ссылаются на то, что они для льготников. Может быть, но не думаю, что у нас такое количество ветеранов. Но я терпеть не могу это, я за цивильные стоянки: многоярусные, подземные, какие угодно, лишь бы не это уродство. На месте этих площадей можно было организовать газоны и детские площадки», — убежден он. Артист пожелал властям Москвы и других городов «беспощадно уничтожить эту гадость».

В феврале режиссер Владимир Котт сравнил точечную застройку Москвы с адом. Он заявил, что предпочел бы остановить все новые стройки в городе, будь у него такая возможность.