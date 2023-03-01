Путин и Собянин открыли Большую кольцевую линию метро

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию метро

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли в столице большую кольцевую линию метро (БКЛ). Об этом сообщает агентство «Москва».

Открытие БКЛ состоялось в среду, 1 марта, оно прошло в формате видеосвязи. Участие главы государства и мэра в мероприятии за день до этого анонсировал Кремль. На церемонии также присутствовали сотрудники Московского метрополитена и специалисты, которые участвовали в создании линии. Сам процесс строительства завершился в начале февраля 2023 года. В эксплуатацию ввели девять последних станций БКЛ: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Линия будет, конечно, очень серьезным подспорьем для развития метро, освобождения других линий, наземного транспорта и так далее. Это крупнейшая магистраль в мире среди всех кольцевых линий метро Собянин на встрече с президентом

Во время церемонии Собянин объявил, что в ближайшие пять дней после открытия БКЛ проезд по ней будет бесплатным. Горожане смогут воспользоваться новыми станциями и сэкономить время в дороге.

Большие масштабы

Большая кольцевая линия стала крупнейшим в мире проектом в сфере строительства метро. На ней насчитывается 70 километров путей, 31 станция и три электродепо. При этом БКЛ поставила рекорд по протяженности среди подземных колец — до этого самой длинной считалась Вторая кольцевая линия метро в Пекине, которая достигает 57 километров.

БКЛ состоит из 70 километров путей, 31 станции и трех электродепо

С помощью новой линии в Москве удалось соединить радиальные линии, которые находятся на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии, а также разгрузить часть пассажиропотока в метро, которое обслуживает 15 миллионов жителей столицы и области. Согласно подсчетам, им ежедневно удастся экономить в поездках до 35-45 минут.

Поэтапно

Строительство БКЛ велось в несколько этапов, а открытие происходило участками. В феврале 2018 года были открыты первые пять станций «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». В конце года была открыта станция «Савеловская» — работы по ее сооружению велись на глубине 65 метров.

Затем работы продолжались в течение почти двух лет и в конце марта 2020 года были запущены станции «Лефортово» и «Авиамоторная» — дол полного запуска БКЛ они относились к розовой линии метрополитена. Затем была открыта станция «Электрозаводская».

