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15:07, 28 февраля 2023Россия

Кремль анонсировал участие Путина в открытии новой линии московского метро

Президент Путин примет участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин первого марта примет участие в открытии Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Участие главы государства в церемонии анонсировали в Кремле, сообщение приводит ТАСС.

Уточняется, что в церемонии открытия новой линии метро примет участие и мэр столицы Сергей Собянин.

«Церемония открытия новой линии пройдет в режиме видеосвязи с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сотрудников Московского метрополитена и специалистов, принимавших участие в строительстве БКЛ», — цитирует агентство сообщение Кремля.

Большая кольцевая линия — одиннадцатая по счету в Московском метрополитене, которую строили и запускали в три этапа. Длина кольца составляет 70 километров, на которых будут расположены 31 станция и три электродепо. Предполагается, что новое кольцо метро позволит экономить до 30 минут на каждой поездке.

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Марк Леонов
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