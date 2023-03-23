Рейтинг Байдена приблизился к рекордно низким показателям

AP: уровень одобрения президента Байдена приблизился к рекордно низким показателям в 36%

Уровень одобрения политики президента США Джо Байдена снизился и достиг 38 процентов — это показатель, близкий к рекордно низкому рейтингу политика, пишет Associated Press.

Рекордно низкие показатели фиксировали в конце мая прошлого года, тогда они достигали 36 процентов.

Падение рейтинга связывают с банкротством нескольких банков и высоким уровнем инфляции. «Опросы респондентов свидетельствуют о том, что население испытывает смешанные чувства по отношению к Байдену, который, как ожидается, объявит об участии в выборах президента в 2024-м этим летом», — пишет AP.

При этом в последние месяцы уровень одобрения Байдена держался выше 40 процентов. В феврале показатель достигал 45 процентов опрошенных.