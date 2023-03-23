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13:13, 23 марта 2023Путешествия

Раскрыто влияние ухода Booking на путешествия в России

После ухода Booking россияне стали активнее бронировать номера через сайты отелей

Фото: Unsplash

Российские путешественники начали активнее бронировать номера для поездок самостоятельно через сайты отелей, избегая сервисов онлайн-бронирования. Такое влияние ухода Booking.com на путешествия в стране раскрыл «Коммерсант» со ссылкой на платформу гостиничного бизнеса Travelline.

Отмечается, что за год отсутствия Booking на российском рынке отечественные сервисы онлайн-бронирования не смогли занять освободившуюся долю. Владельцы гостиничных сетей отмечают трехкратный рост прямых продаж с сайтов. Эксперты связывают это с более выгодной стоимостью проживания на сайтах отелей.

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По информации Travelline, отельеры отдают предпочтение прямым каналам бронирования, поскольку считают их более надежными. Тем не менее, как отмечают специалисты, онлайн-сервисы для путешествий остаются приоритетными для пользователей из-за удобства и в ближайшем будущем могут снова стать основным каналом продаж.

В настоящее время лидером среди российских онлайн-сервисов бронирования отелей является Ostrovok.ru, а сразу за ним следуют «Яндекс Путешествия».

Ранее, в декабре 2022 года сообщалось, что после приостановки деятельности Booking.com в России 29,6 процента бронирований проживания россияне стали совершать напрямую через сайты отелей и других средств размещения. Самым любимым онлайн-сервисом стал Ostrovok.ru с долей 27,9 процента.

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Зарина Дзагоева
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