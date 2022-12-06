Определены любимые сервисы россиян для бронирования отелей после ухода Booking

Bnovo: россияне совершают 27,9 процента бронирований проживания в отелях через Ostrovok.ru

После ухода голландского сервиса онлайн-бронирования отелей с российского рынка самой популярной платформой для аренды туристического жилья стал Ostrovok.ru. Об этом пишет РБК.

По данным системы управления гостиницами, отелями, хостелами и апартаментами Bnovo, к ноябрю 2022 года 29,6 процента бронирований проживания россияне стали совершать напрямую через сайты отелей и других средств размещения. Самым любимым онлайн-сервисом стал Ostrovok.ru с долей 27,9 процента.

На втором месте оказался 101hotels.com (доля 9,5 процента), на третьем — «Яндекс.Путешествия» (8,7 процента). Также в рейтинг попали Bronevik.com (6,8 процента) и «Суточно.ру» (6,4 процента).

В августе в правительстве России отказались от создания государственного аналога Booking.com, поскольку посчитали это решение нецелесообразным. Отмечалось, что в стране уже работает около 90 онлайн-сервисов по бронированию отелей, краткосрочной аренды квартир и иных туристических сервисов.