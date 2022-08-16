В России отказались от создания аналога Booking

«Известия» заявили о планах Ростуризма отказаться от создания госаналога Booking.com

В правительстве России отказались от создания государственного аналога Booking.com, поскольку посчитали это решение нецелесообразным. Этот вопрос обсуждал Ростуризм вместе с Минцифры и сообществами экспертов и бизнеса с марта, когда их об этом попросил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, пишут «Известия».

В Ростуризме заявили о планах отказаться от создания госаналога Booking.com, поскольку в стране уже работает около 90 онлайн-сервисов по бронированию отелей, краткосрочной аренды квартир и иных туристических сервисов. Среди них такие площадки, как «Островок», «Яндекс.Путешествия», «Броневик», «Туту.ру», 101HOTELS.COM и иные.

«Мы считаем, что роль государства в этом сегменте — не конкурировать, не подменять собой бизнес, а создавать условия для развития подобных сервисов в стране», — подчеркнули в ведомстве.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее называла аналоги ушедшего из России сервиса для краткосрочной аренды квартир Airbnb. К ним она отнесла «Авито» и «ЦИАН».

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин подтвердил, что Booking.com и Airbnb занимали 70 процентов и 10 процентов запросов российских туристов по поиску сервисов для бронирования отелей. Однако к июню доля первого снизилась до 24 процентов, а второго — до двух. При этом общая популярность российских сервисов в этой сфере выросла с 20% до 74 процентов.

«Тем не менее, к лету рынок перестроился и стабилизировался — как раз к старту высокого сезона. Внутри страны забронировать отель теперь можно без проблем», — подчеркнул вице-президент РСТ.

Об уходе Booking.com из России стало известно 4 марта. В тот же день руководство компании Airbnb объявило о приостановке работы портала в России и Белоруссии.